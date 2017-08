CULTURE

Vidéo - All In One enchante Phoenix

Mardi 8 Août 2017 à 11:35 | Lu 158 fois

HIP HOP – All In One pour leur prestation, lors de la cérémonie d'ouverture du concours Hip Hop international à Phoenix, a offert au public américain, un petit bout de Polynésie.

