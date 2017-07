Vidéo - Alexander Lee, dessine le futur

The Botanical Factory III, 2017, est une série d’impressions sur textile de motifs de feuilles d’arbre à pain réalisées avec la participation des visiteurs de l’exposition. Mais pourquoi avoir choisi ce thème pour évoquer un futur de transformation ?



"Pour l'idée d'un futur de transformation, je me suis dit, pourquoi pas reprendre la légende de Rua-Ta'ata qui se transforme en uru pour nourrir sa famille. A partir de ces feuilles de uru, dans la salle d'exposition, on arrive à la salle de discipline. L'idée de discipline, c'est que l'on aura moins de ressources dans le futur et donc il faudra que l'on soit un plus discipliné dans notre façon de vivre. Lorsque les feuilles de uru peintes sur les murs arrivent à la salle de discipline, du chaos de départ, elles arrivent alignées.", explique l'artiste.