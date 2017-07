Rédaction Web

On y découvre Donald et Melania Trump, en visite officielle à Varsovie, reçus par le président Andrzej Duda et son épouse Agata Kornhauser-Duda. Le président américain tend la main pour la saluer… mais cette dernière se dirige vers Melania Trump, lui infligeant un joli vent. Ce qui agace légèrement Donald Trump. Rien de volontaire puisque, Agata Kornhauser-Duda, salue ensuite Donald Trump, mais la tête de celui-ci vaut le détour.