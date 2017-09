Vidéo - A Mooera, tourisme rime avec culture

Rédaction Web avec Brandy Tevero

Une trentaine d’exposants s’est mobilisée pour proposer aux touristes et nombreux visiteurs, produits artisanaux et séances d’initiations à diverses activités culturelles. Linda et son mari sont Américains. Tous deux vivent sur un yacht ancré face à la plage et ce matin, ils ont été réveillés par l’ambiance kaina et les sons des to’ere.Une aubaine pour ces voyageurs, amoureux de la Polynésie. "Nous adorons ce type d'évènement. Dans toutes les îles de Polynésie française que nous avons visité, nous avons vu de nombreux évènements culturels, et la culture polynésienne est fantastique. Nous sommes très content d'être ici pour goûter à la nourriture, écouter la musique et admirer l'artisanat local, et surtout rencontrer les gens.", explique Linda, toute à la joie que lui procure son séjour dans les îles.Ici, tout a été organisé pour que chaque touriste et visiteurs s’imprègnent l’espace d’une journée, de la culture polynésienne. Vaiani Raoulx, du comité organisateur du service du tourisme à Moorea explique. "On a regroupé tous les artisans qui exposent leurs produits, il y a même un caricaturiste pour ceux qui veulent se faire tirer le portrait, et on a même un tatoueur."Initiations en tout genre sont aussi de la partie. "Il y a des initiations au ukulele, à la confection de couronnes de fleurs, de couronnes de coquillages, de bijoux, apprentissage de la pirogue. Il y a plein de choses que nous proposons aux visiteurs."Si les animations touristiques à Moorea étaient essentiellement centrées sur les arrivées de paquebot, désormais la commune a décidé de mettre en place un comité du tourisme qui mettrait en avant les artisans de l'île sœur en créant ce type d'évènement. "La journée mondiale du tourisme, cela fait quelques années qu'elle n'est plus célébrée de telle manière à Moorea, et aujourd'hui, on la remet sur le planning annuel. L'année prochaine à la même date, nous serons encore là."Pendant ce temps à l’écart du village, les plus costauds se défient au lever de pierre. Celui-ci s’y prendra à deux fois pour soulever cette pierre de 130 kilos. Les moins téméraires eux, ont choisi de se faire un portrait caricatural. D’autres ont tout simplement profité du beau soleil et du cadre idyllique de la plage de Taahuaia. Après tout, les vacances sont faites aussi pour cela.