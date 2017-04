Vidéo - 47 équipes attendues pour le Mondial scolaire de beach-volley

Près de 300 jeunes polynésiens et adultes bénévoles seront mobilisés pour l’organisation de cet évènement. La 4ème édition de ces championnats ISF se déroulera du 27 mai au 3 juin dans les Jardins de Paofai ainsi que sur l’esplanade basse de Toata, à Papeete.



Des joueurs des Etats-Unis, de la Chine, de l’Inde, du Chili, de France, d’Allemagne, d’Italie, de Slovénie, de Lettonie, de Pologne, d’Israël, du Brésil et enfin de la Polynésie française, participeront à ce championnat. Au total, 47 équipes se rencontreront dans 6 catégories différentes, les moins de 14 ans, les moins de 16 ans et les moins de 18 ans, garçons et filles