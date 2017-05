Vidéo - 24 ans de Saga

Principalement originaires de Tahiti et de Hiva Oa, Rikitea, Rangiroa, Rimatara et Moorea, les enfants ont été choisis par les services sociaux dans leurs circonscriptions et dans les centres de foyers d’accueil. Il est à noter que les enfants porteurs d’un handicap physique ou mental seront également pris en charge.



Au programme, pleins d'activités seront proposées aux enfants afin de les changer de leur quotidien et de leur proposer d'autres horizons. Des ateliers de voile quotidiens organisés par niveau mais aussi, des découvertes du lagon avec masques et tubas, des visites guidées dans les jardins de Vaipahi et le jardin botanique, des randonnées pédestres, du kayak, des baignades et peut-être même des sorties en pirogues traditionnelles.



Le tout sous l'œil avisé d'une équipe composée de 110 personnes qui, en alternance encadrera les enfants: moniteurs de voile diplômés, aide-moniteurs, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, personnel de santé, gendarmes, gestionnaires, intervenants divers, équipe d’entretien, chauffeurs et pompiers de la commune.



Outre les activités nautiques et sortir les enfants de leur quotidien, la Saga a comme objectif de transmettre ses valeurs aux enfants qu’elle accueille. Le partage, la solidarité, l’esprit d’équipe, le dépassement de soi, le respect de l’environnement, l’hygiène de vie, la culture polynésienne sont au cœur de ses actions.



Une fois les activités finies et la journée touchant à sa fin, chaque enfant repart en truck dans sa famille d’accueil ; ces familles sont sélectionnées et visitées avant, pendant et après la Saga par les travailleurs sociaux. Elles jouent un rôle important dans cette opération ; il n’est pas rare que des liens sincères, solides et durables se créent, que les enfants soient invités plus tard par les familles et certaines deviennent parfois des familles gardiennes pour le placement d’enfants à plus long terme.