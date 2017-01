Vers un éclairage écologique à Makemo

Rédaction web

Des lampadaires solaires à Makemo ? La commune pourrait bientôt acquérir ces éclairages écologiques. Un arrêté publié au Journal officiel du 3 janvier définit les conditions dans lesquelles l'Etat apportera son soutien financier au projet. Un projet estimé à plus de 5 millions de Fcfp.L'État s'engage à apporter son aide financière à l a commune de Makemo en lui attribuant une subvention de 19 703 euros , soit 2 35 1 193 F cfp , représentant 50 % du coût total réel HT de l'opération.Pour recevoir ce financement de l'État la commune devra démarrer les travaux dans un délai maximum de 2 ans, c'est-à-dire au plus tard en 2018.L'objectif du projet est de mettre en place un éclairage de la voie publique à la fois économique, écologique et adapté aux Tuamotu.