Ventes aux enchères de l'Etat : plus qu'une journée pour en profiter

Franck, particulier, est venu spécialement pour acheter une moto qu'il avait repérée. "J'avais vu la moto, c'est ce qui m'intéressait le plus. Avec les quads. Le reste, les voitures, c'était plutôt une casse", estime l'acheteur qui ressort content de sa "bonne affaire".



"Je viens de faire l'acquisition de deux quads, se réjouit Didier, négociant en véhicules et habitué des ventes aux enchères. On le sait tous, quand on achète des véhicules aux ventes aux enchères c'est à nos risques et périls. On le sait, on s'attend au pire mais c'est la loi des ventes aux enchères." L'un de ses quads a un amortisseur cassé. Il le réparera "sans problème".



Ruben a quant à lui fait l'acquisition de 10 frigidaires, qu'il compte offrir à des familles dans le besoin.



La vente aux enchères de l'Etat se poursuit jeud 24 août de 8h30 à la base militaire de Fare ute.