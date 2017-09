Vent fort et houle prévus ce week-end

Rédaction web

Du vent, et donc de la houle. Météo France en Polynésie annonce des creux" pouvant atteindre 5 mètres samedi pour le sud du Pays et dimanche pour la Société et les Tuamotu.Cette mer très forte provoquera de forts courants dans les passes et un ensachage des lagons exposés.Sur Tahiti, la presqu’île, les côtes Sud et Est seront particulièrement touchées par ce phénomène météorologique remarquable mais typique de la saison."Météo-France appelle la population à la prudence ce week-end "et surveille avec attention le déroulement de l’épisode.L’événement devrait concerner le territoire jusqu’en début de semaine prochaine."