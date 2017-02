Vendredi, tout est permis avec Arthur

Comme le veut la tradition, l’animateur a convié des stars à relever les défis les plus loufoques : Anne-Sophie Girard, Florent Peyre, Andy Cocq, Artus, Anthony Kavanagh, Verino et Sandrine Corman.



Entre bonne humeur et fous rires à la chaîne, cette joyeuse bande a relevé avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Place aux chorégraphies les plus endiablées du «Let's Dance», aux mimes les plus improbables de l'incontournable «Mime en bouche», aux bandes-annonces les plus déjantées ou aux prestations les plus hilarantes dans le célèbre «Décor penché» ou «In the Dark» ! Préparez-vous pour un concentré de bonne humeur et de rire... Décor penché, mimes, danses endiablées, publicités décalées... Tout le monde y passera.