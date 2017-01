Vendredi tout est permis avec Arthur

Pour lancer le week-end dans une ambiance spéciale sports d'hiver, Arthur convie des personnalités de la chanson, du spectacle ou de la télévision à une soirée où ils pourront laisser libre cours à leur créativité.



Dans la décontraction et la bonne humeur, il leur lance des défis d'improvisation où l'autodérision est de mise. Cette fois ci, c'est en bonnets et lunettes de ski que les invités vont se présenter au public pour jouer pendant deux heures au "Casting Pub", "A vendre", "ABC Song", "Speed Quizz", "Starting Buzz" et bien d'autres encore !



Ahmed Sylla, Amelle Chahbi, Ridsa, Rachid Badouri, Vérino, Andy Cocq et Priscilla Betti sont attendus en plateau pour s'amuser, sans oublier qu'à chaque fois qu'il le peut, Arthur pimente les épreuves en ajoutant des contraintes totalement improbables !