Vendée Va'a : les Tahitiens sur le podium

C'était la fête du va'a, durant 4 jours en Vendée ! En plus des courses de pirogues, le public a pu apprécier des spectacles de danse, des concerts et animations sur la culture polynésienne. L'evenement a pour objectif de développer le va'a en Europe, de promouvoir la culture polynésienne et de proposer des échanges entres les étudiants polynésiens et sablais.



Après trois jours de course, et pour la première fois, les rameurs Polynésiens n'ont pas gagné. C’est La Méduse qui devance les Tahitiens. Sur la dernière épreuve, la Team Raiatea a essayé de limiter la casse au maximum et a été au coude tout au long du parcours. Elle prenait la tête régulièrement sur son adversaire. Les deux équipes se sont surpassées et n’ont rien lâché jusqu’à l’arrivée. Mais c'est la Méduse la plus rapide. Elle termine cette 3ème étape après 4h28′ de course et confirme ainsi sa victoire au classement général.



Grâce au trophée Air Tahiti Nui qui récompense la première équipe (hors locale), La Méduse participera pour la 3ème année consécutive à la course grande course de la « Hawaïki Nui Va'a »