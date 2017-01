Vegan, une véritable philosophie de vie

Décider, c'est déjà un premier pas. Mais changer son alimentation, cela peut être difficile. Pour Hereiti, "à chaque personne son rythme, ses découvertes, et son degré d'implication. Je dirais que le plus difficile dans ce changement d’alimentation c’est le côté social (surtout à Tahiti). Manger dehors avec des amis devient un peu plus compliqué, mais on apprend vite les petites astuces et on n’hésite pas à chambouler les habitudes des cuistots"



Hereiti a la chance de pouvoir cultiver ses propres légumes. Et de prendre le temps de réaliser des recettes bien à elle. "Ma mère m’a toujours incité à planter mes propres légumes, mais j’ai souvent pensé ne pas avoir la main verte et ne pas avoir assez de temps pour m’en occuper. Cette vision des choses a bien changé depuis que je réside à Hiva oa aux Marquises. Le fait justement de prendre le temps d’apprendre à cultiver ses propres légumes de manière naturelle c’est important et une fois le fruit de son travail récolté c’est tellement satisfaisant."



À Tahiti, Tevaiarii Frébault vendait des plats vegan. Elle continue à partager ses conseils sur Facebook. Aux Marquises, Hereiti se concentre sur la toile. Elle utilise Facebook et Instagram pour diffuser ses recettes. "J'ai créé Vegan Tahiti dans le but, non pas de "convertir" les gens au véganisme, mais juste pour leur montrer que manger vegan est aussi savoureux, frais et sain ! J’ai découvert énormément de nouvelles saveurs, textures et odeurs que je ne connaissais pas. Je partage mes recettes pour inciter les gens à avoir une alimentation équilibrée, variée et pourquoi pas se donner un jour dans la semaine sans consommer de produits animaux."