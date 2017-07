Vaiteani ou la mélancolie à fleur de peau

P.Bastianaggi

C'est en 2011 à l'occasion des fameuses Francofolies, initiées par le regretté Jean-Louis Foulquier, que le public français a pu découvrir Vaiteani, duo étonnant aux sonorités venues des "quatre coins" du monde. Que ce soit instrumentalement parlant, ou ethniquement, de ce brassage de culture découlent mélodies et sonorités qui parlent à tout le monde, amateur de world music ou pas.Vaiteani à la voix soul empreinte de mélancolie, de par sa tessiture nous touche au plus profond. Elle fait partie de ces artistes qui, rien que par leur phrasé, leur sonorité, et la façon qu'ils ont de nous faire ressentir leur âme, pourraient nous tirer des larmes des yeux rien qu'en interprétant des chants de salles de garde.Accompagnée de Luc aux mains d'argent, qui tout en retenue distille çà et là quelques notes éparses où il faut et quand il faut, l'alchimie opère. Des eaux de l'Atlantique Nord se mélangeant à celles du Pacifique Sud, en ressort un nectar qui, lorsque l'on y goûte, vous laisse à jamais un arrière-goût de mélancolie, et de revenez-y. Âmes sensibles, ne pas s'abstenir.Pour vous faire patienter, vous pouvez découvrir leur reprise étonnante de Belle-île en mer de Laurent Voulzy http://smarturl.it/belle-ile