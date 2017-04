Vaiani Garbutt : "Je quitte mon poste l’esprit libre"

"Hier soir, durant le journal en français, votre journaliste a annoncé mon départ de l’OPH en faisant mention d’un licenciement, cette information est fausse et de nature à me porter préjudice. J’ai envoyé ma lettre de démission le 24 avril et n’ai eu pour l’instant aucun entretien préalable pour évoquer ma fin de fonction.



L’annonce telle qu’elle a été dite sur votre antenne a provoqué des réactions vives, tant à un niveau personnel, qu’à un niveau public, si je m’en réfère aux commentaires de votre page Facebook.



Je quitterai mon poste, dès l’annonce faite en conseil des ministres, l’esprit libre, ayant mené ma mission avec un vrai engagement social et économique".



Note de la rédaction : cette précision confirme en tout point l’information que nous donnions hier, validée par le conseil des ministres aujourd’hui. A aucun moment nous n’avons parlé de licenciement effectif, mais bien d’un entretien préalable pouvant conduire à une fin de fonction. Entretien qui a été devancé par la démission de Mme Garbutt comme nous l'indiquions hier.