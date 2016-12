BUZZ

Vaiana : une reprise de "We know the way" fait le buzz

Mercredi 28 Décembre 2016 à 13:46 | Lu 1318 fois

MADE IN BORA BORA - C'est Radio 1 qui a repéré ce buzz créé par un lycéen polynésien. Haunui a tourné un clip à Bora Bora, reprenant la chanson de te Vaka, "We know the way", tirée du dessin animé Vaiana.

Postée mardi, la vidéo a déjà plus de 35 000 vues, près de 2000 "j'aime" et 992 partages...

