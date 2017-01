Vaiana : record de longévité dans les salles polynésiennes

"Vaiana, la légende du bout du monde" a conquis le public : 5 millions d'entrées en France, en tête au box-office américain, le film d'animation des studios Disney est aussi l'un des plus gros succès pour les cinémas de Papeete. A l'affiche depuis le 30 novembre, il attire encore le public dans les salles obscures...



Même si ce n'est plus l'affluence des premiers jours, les tickets d'entrée de Vaiana continuent à se vendre. Pendant 5 semaines, le film a été projeté dans 3 salles du cinéma de Mamao, en version 3D et 2D. Désormais, une seule salle diffuse le dessin animé, que le jeune public vient revoir avec plaisir.



Aux Etats Unis et en France, le film s'est placé en tête du box-office dès sa sortie. Au fenua, c'est bien sûr un aussi succès. Les aventures de Vaiana assurent aux exploitants de remplir les salles. Le Majestic a comptabilisé 30 000 entrées rien qu'en décembre. Et au moins autant dans les salles de Pacific Films...



Le public est encore au rendez-vous à chaque séance. La nouvelle héroïne de Disney a séduit les Polynésiens. Elle restera à l'affiche dans les cinémas au moins jusqu'à fin janvier.



La sortie de la version en tahitien est prévue d'ici quelques semaines.



Thomas Chabrol