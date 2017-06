Vaiana, grande reine des kermesses d’écoles cette année

C’est la saison des fêtes de l’école. À la Mission, près de 900 enfants préparent leur chorégraphie pour la kermesse de samedi. Si le dessin animé Vaiana est déjà utilisé comme support pédagogique dans les écoles du fenua, il est aussi à l’honneur pendant les fêtes.



Près de 80% des danses s'effectueront sur mes chansons maohi du film, même si quelques classes ont préféré les danses modernes. «Les enfants ont appris la traduction tahitienne et marquisienne » du film, explique Virgile Terooatea, enseignant. Selon lui, Vaiana permet de diffuser les messages que son école souhaite faire passer : la solidarité, la paix et l’amour.



En tout cas, petits et grands risquent de se déhancher sur la bande-son du dessin animé encore longtemps …