Tenania Oldham est un jeune gendarme polynésien originaire d'Uturoa et expatrié en métropole. Après avoir vu le dernier long métrage des studios Disney, il a posté une reprise de l'Explorateur, l'un des morceaux du dessin animé interprété par Te Vaka. Une vidéo vue par plus de 17 000 internautes en deux jours et que nous vous proposons de découvrir juste en dessous.



