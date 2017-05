Vaiana à la conquête de Moorea

Rédaction Web avec Sophie Silberfeld

C’est une vraie mêlée qui attend devant les portes de salles. Il y a du monde, beaucoup de monde pour assister à cette première à Moorea. La salle est pleine et tous attendent le lancement du film avec impatience et grande fierté. "Comme c'est un film culturel en tahitien, je voulais assister à la projection avec toute la population." explique Greta Mariteragi. Hivanau, elle, est une passionnée de Vaiana, "C'est notre culture, c'est pour cela que suis là."Ils sont complètement immergés dans la culture. La chorale de la version tahitienne fait même l’honneur à la population de leur interpréter une chanson.Pour Hinano Murphy, responsable de l’équipe de traducteurs, "C'est un honneur d'avoir une histoire qui parle de ce peuple et également, un grand honneur que d'avoir ce film dans notre langue. Cela va permettre aux anciens et à tous ceux qui ne parlent pas le français de pouvoir regarder un film. C'est la première fois dans l'histoire de la Polynésie que nous avons un dessin animé dans notre langue, et cela c'est un grand cadeau que l'on peut faire à nos enfants."Des DVD du film en version tahitienne seront distribués dans les écoles et utilisés comme support de travail.