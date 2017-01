BUZZ

Vaiana : "How far i'll go", version rap

Vendredi 6 Janvier 2017 à 11:25 | Lu 995 fois

MUSIQUE - Vaiana ou Moana aux Etats-Unis a fait le buzz bien avant sa sortie et ce n'est pas fini... Une reprise de la chanson How Far I'll Go fait le tour de la toile.

