Vaea accueillie comme une reine pour son retour en Polynésie

Notre Miss Tahiti est de retour au fenua. Après plus d'un mois de préparation intensive à l'élection Miss France, elle va pouvoir souffler et retrouver ses proches : "Je suis très heureuse de revoir mes proches (...) C'est une très grande joie, mêlée à de la fatigue, mais je suis contente d'être enfin de retour". À la question "que vas-tu faire maintenant ?", elle répond sans hésiter : "me reposer ! Dormir, aller aux roulottes, manger du poisson cru, des chao pao surtout, du chao men, tout !", lance la belle en riant.