Va'a : le point sur le Championnat du monde marathon

(Reportage : Oriano Tefau / Manava Tepa)

Pour ce premier championnat du monde de va'a marathon, les épreuves de V1 et de V6 se disputeront sur un circuit de 9km. 2 boucles pour les v1 et 3 boucles pour les v6. Un parcours concentré qui permettra une meilleure couverture"Pour ce type de parcours, la couverture médiatique peut se faire plus facilement puisqu'on peut avoir des postes fixes de caméras et couvrir l'ensemble du circuit et participer réellement comme pour une course cycliste ou de voitures où vous avez la course en live pendent toute la durée de l'événement", explique Jean Chicou, président du comité organisateur local.12 titres de champions du monde seront ainsi en jeu, avec aussi du parava'a pour les personnes handicapées. Tout ce dispositif sera un test pour les championnats du monde de vitesse qui se dérouleront en 2018.