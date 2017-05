Va'a Toa : découvrez l'actualité du va'a

Magazine hebdomadaire réalisé par André Vohi



Ils étaient pas loin de 100 jeunes âgés entre 8 et 18 ans à s'être donné rendez-vous sur le plan d'eau de Pirae. La Fédération Tahitienne de Va'a vient de lancer son circuit jeune 2017. Un événement qui comprend 11 courses.



Nous quittons Tahiti pour Rangiroa où s'est déroulée la AriiMatatini Race 2017 remportée par Kevin Ceran Jerusalemy. Découvrez le résumé de la course avec les temps forts, les duels et les réactions du vainqueur.



Kevin Ceran Jerusalemy est très en forme cette année! Il a également gagné la Mataare Race. Reportage avec André Vohi.



Place aux vétérans avec la Matuatua Race qui est réservée aux plus de 40 ans. Zoom sur la course !