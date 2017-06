Une structure d’accueil spécialisé

L’association Huma mero existe depuis plus de 30 ans. Un groupe d’handicapés et leurs amis sont à l’origine de cette impulsion solidaire. L’objectif principal de cette structure est de venir en aide à toute personne diminuées physiquement en leur apportant une aide à l’insertion sociale et professionnelle. Pour atteindre cet objectif, l'association a mis en place un centre avec différentes structures assurées par des salariés.