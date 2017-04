Va 'a : 6 rameurs sélectionnés pour le mondial en V1

Après les sélectives de V6 samedi dernier, les rameurs en V1 se sont départagés ce lundi matin sur les eaux de Pirae. Sur la ligne départ, 150 athlètes se sont élancés pour deux boucles de circuit de 8 kilomètres, avec au total, 16 kilomètres dans les bras en fin de course.Malgré un départ difficile, Kevin Céran-Jérusalémy se qualifie le premier en seulement 1h33 et 8 secondes. « J’étais très moyen au départ mais je suis revenu à la sortie de la passe et j’ai profité des petites vaguelettes. Je pense que c’est ça qui a fait la différence », explique le sociétaire de Shell va'a dans la catégorie sénior homme .Chez les juniors, c’est Revi Ton Sing qui remporte sa place pour le mondial avec un temps d’1h33 et 45 secondes. « C’est un honneur de représenter Tahiti ! En plus ça se passe chez nous ! Il ne faut pas rater ce rendez-vous », se réjouit-il.Quant au vainqueur dans la catégorie vétéran homme, c’est Chevalier Hikutini qui s’impose face à ses adversaires. « Je me focalise sur la compétition depuis le début du mois de janvier. J’ai encore des petites choses à affiner avant d’être au top », avoue le sportif à l’arrivée.Concernant les sportives, ce sont Tutia Tetuaapua en juniors, Hinatea Bernardino en sénior et Marguerite Teamaiana en vétéran qui représenteront Tahiti pour les championnats du monde.