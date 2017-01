VIDEO - Un loup sauvé des eaux

Les 3 sauveteurs vont dans la rivière pour le sortir de l’eau. Lorsqu’ils ramènent le corps du loup sur la rive, il ne respire plus, son cœur ne bat plus. Les sauveteurs redoublent d’efforts: massage cardiaque et bouche à bouche avec l’espoir de le réanimer.



Ils l’emmènent finalement sur une civière pour lui apporter plus de soins au centre de Monte Adone, en Italie. Le loup a alors le droit à des soins intensifs: perfusion, réchauffement, réalimentation sûr mesure, scanner et remise en forme dans un parc adapté.