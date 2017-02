VIDEO - Championnat du Tahiti Sup Tour : Poenaiki Raioha imbattable !

Rédaction Web avec Oriano Tefau

Pour cette première étape, Jean-Pierre Wong s'octroie la victoire en long-board, avec 9.37 pts devant Teiki Conti (8.20) et Marc Hoffmann (6.43). En Open sup, c'est sans surprise Poenaiki Raioha qui se hisse sur la plus haute marche du podium avec 15.17 pts. Heimanu Mataoa prend la deuxième place (10.87) et Natua Teriitahi complète le tiercé gagnant (8.57).