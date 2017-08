Uturoa : le plan général d'aménagement est validé

Rédaction web avec communiqué

Le Comité d'aménagement du territoire, s'est réuni mardi après-midi, sous la présidence du ministre du Logement, de l'Aménagement et de l'Urbanisme, de Lana Tetuanui et de Michel Buillard, afin de prendre connaissance du projet de PGA (Plan Général d'Aménagement) de Uturoa.L'enjeu est de taille, car la ville de Uturoa est la porte d'entrée de toute l'île de Raiatea, ainsi que de l'île de Tahaa, et regroupe donc à la fois toutes les administrations du Pays et de l’État, mais également un hôpital, un aéroport et le second port en eaux profondes de Polynésie.Au travers de ce PGA, Uturoa s'est définitivement inscrite dans le cadre d'un développement durable et harmonieux de son cadre de vie, dans le respect des attentes de sa population, et notamment de sa jeunesse.Uturoa a également su mettre en avant un vaste plan d'investissement dans l'aménagement des infrastructures : routières, pistes cyclables, parc public, et équipements portuaires. Une attention particulière a aussi été portée sur la préservation de la richesse naturelle de la commune, avec le classement entre autres en zone protégée du Mont Tapioi. A l'unanimité, le Comité a validé le nouveau PGA, qui viendra se substituer, à l'issue de la prochaine enquête publique, au précédent Plan d'Urbanisation datant de 1956.