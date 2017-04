Union nationale autour d'Emmanuel Macron

Parmi les candidats du premier tour, François Fillon a reconnu sa défaite dimanche soir et immédiatement annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai.



Benoit Hamon, lui aussi est clair: " J’appelle à battre le plus fortement possible le Front national en votant pour Emmanuel Macron, même s’il n’appartient pas à la gauche".