Unforgettable : comment se termine la saison 4?

L'homme aux 2 visages

Carrie et Al reçoivent de nouvelles informations concernant une vieille affaire non classée qui portait sur la disparition d'un chirurgien. Au fil de l'enquête, l'équipe des crimes majeurs est envoyée sur la piste de deux escrocs qui sont soit de simples suspects ou bien les meurtriers.



Affaire non classée

Shane Barton, un ancien informateur et ami de Al, est froidement assassiné. Les soupçons du lieutenant se portent instantanément sur Clay Tendler, un ancien collègue de Al et Russo à la 117ème brigade. Quelques années auparavant, le lieutenant et son capitaine avaient pris certaines libertés avec la loi afin d'incriminer Tendler car il était corrompu. Mais l'affaire ne semble pas être aussi simple puisqu'il ressort que Shane Barton devait témoigner devant un grand jury et fournir des informations qu'il avait gardées jusque-là pour lui. Ceci accroît considérablement le nombre de personnes susceptibles de vouloir l'éliminer.



Mémoire défaillante

"Six strikes de suite, gagne un lot !" C’est la phrase que prononce un forcené avant de se suicider devant Carrie. La phrase déclenche un souvenir de fête foraine à celle-ci. Carrie se revoit, entourée des membres d’un groupe d’intervention de la CIA, recrutés avec elle pour éliminer un agent véreux de la NSA, quelques années plus tôt. Elle lance des balles sur des bouteilles de lait dans un stand et le forain lui tend une peluche. Intriguée, elle tente de retrouver les membres du commando. Deux sont morts et le troisième n’a plus toute sa raison, mais il se rappelle aussi de la fête foraine. Mais dans son souvenir, c’est lui qui gagnait la peluche !

Un autre membre, Brian Fenton, a supervisé un projet scientifique destiné à immuniser les agents américains contre les méthodes ’interrogation soviétiques, notamment le lavage de cerveau. La recherche était dirigée par le docteur Whyte, en qui Carrie reconnaît le forain ! Or, on soupçonnait les membres de l’équipe d’avoir voulu se servir du programme pour "laver le cerveau" d’agents américains par l’injection de drogues à leur insu et le projet fut abandonné.