Unforgettable : Une note de trop - Atout charme

Série policière américaine

Avec Poppy Montgomery, Dylan Walsh, James Hiroyuki Liao, E.J. Bonilla



Une note de trop

Carrie se rend à la réunion des anciens élèves de son lycée en compagnie d'Al. Durant la soirée, un des participants, Tommy

Garland, est retrouvé mort. Son assassinat semble être lié à une affaire vieille de vingt deux ans.

Atout charme

Deux hommes, en apparence sans lien l'un avec l'autre, sont retrouvés morts étouffés, à quelques heures d'intervalle et dans des lieux différents. Mais outre le mode opératoire très particulier utilisé pour les tuer, les deux victimes dégagent une légère odeur d'eau de toilette. Grâce aux recherches de Jay, le soupçons de Carrie et Al s'orientent vers Philippe Huet, un riche financier de Wall Street, dont les affaires sont jugées opaques. Afin d'approcher le suspect, Carrie entreprend de se faire passer pour une jeune femme d'affaires et jouant de ses charmes, elle parvient à séduire le millionnaire.