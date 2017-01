Unforgettable : Une mise de trop, Le prix d'un scoop

Une mise de trop

L'architecte Thomas Warner est retrouvé mort dans son bureau. Trois mois plus tôt, un témoin l'avait vu se disputer violemment avec Dewar Linden, pour qui la victime avait dessiné les plans du casino Le sicilian. Justement, ceux-ci ont été dérobés par Billy Ganz, un ancien chef de la sécurité de Shane MacLoud, promoteur du casino L'Arabian kingdom et rival de Linden. Parmi les photos des complices de Ganz, Carrie reconnaît un joueur de strip poker avec qui elle a eu une aventure trois ans plus tôt, soupçonné de plusieurs braquages.



Le prix d'un scoop

Nate Orton, un reporter indépendant qui couvre les faits divers, est abattu alors qu'il filme un braquage. Grâce au témoignage d'une étudiante qui a vu le braqueur s'enfuir en voiture, Carrie et Al parviennent à l'identifier et à retrouver sa trace. Malheureusement, lorsqu'ils mettent la main sur lui, celui-ci est déjà mort. En inspectant l'appartement de sa victime, les deux enquêteurs tombent nez à nez avec Eddie, fraîchement débarqué de Daytona, à la poursuite du meurtrier d'Orton, tueur à gages renommé en Floride. Un examen des vidéos qu'avait réalisées le journaliste révèle qu'il enquêtait sur un accident de la route dans lequel Laura Parks, la présidente Free City, une organisation caritative, a trouvé la mort.