Unforgettable : Tempête sur New York - Tuer n'est pas jouer

Episode 9 : Tempête sur New York

Alors qu’un ouragan très violent est annoncé sur New York, Sadie Kopinski, une jeune fille, est retrouvée morte, étranglée sur la plage. Cette ancienne toxicomane travaillait pour Frank Fleming, policier des stupéfiants, comme informatrice. Le soir de sa mort, elle avait rendez-vous avec Bobby Ewers, un dealer travaillant pour une mafia, dirigée par un homme impitoyable et insaisissable, surnommé "Le fantôme". Orphelin instable, il avait été gravement brûlé au bras, dans l’incendie de son foyer d’accueil. Ewers avoue avoir découvert le micro caché sur Sadie et l’avoir conduite chez ses "patrons", qui l’auraient étranglée.



Episode 10 : Tuer n'est pas jouer

Afin d'assurer la promotion du quatrième volet de son célèbre jeu vidéo, Le palais de Satan, la société Hexler Gaming a fait construire une réplique exacte de la maison hantée qui sert de décor au jeu. Suite à l'inauguration de cette nouvelle attraction, le corps de Jason Rios, un jeune informaticien, est retrouvé sans vie. Après avoir écarté de la liste des suspects le chef d'un groupe de fondamentalistes religieux qui voit dans le Palais de satan une apologie du mal, Carrie et Al s'intéressent à la présidente de Hexler Gaming, Lisa Hexler, dernière personne à avoir vu la victime en vie. Malheureusement, c'est en allant l'interroger que Danny retrouve son corps. Sur les lieux du crime, Carrie remarque un emballage de chewing-gum identique à celui que s'apprête à mettre sur le marché la société Sistex, pour laquelle travaillait Jason Rios. Chez Sistex, Rhonda Matthews, collègue et amie de Jason, apprend aux enquêteurs que peu de temps avant sa mort, celui-ci était allé à un rendez-vous confidentiel qui s'était mal terminé.