Unforgettable : TNTV démarre la saison 4

Lorsqu'elle a quitté Syracuse, Carrie s'est installée en Floride où elle a épousé Eddie Martin, lieutenant de police à Daytona Beach. Une dizaine d'années plus tard, celui-ci arrive à New York où il a suivi les frères De Mars, deux criminels se livrant à un trafic de drogue depuis la Floride. Aidé dans son enquête par Carrie et Al, il retrouve rapidement la trace des suspects. Hélas, il est trop tard car ils ont été assassinés après avoir livré leur marchandise. Le trio se voit alors contraint de partager la direction de l'enquête avec le lieutenant Greg Sartain, de la brigade des stupéfiants de New York. L'examen du véhicule des frères de Mars, loin de confirmer le trafic de drogue, révèle la présence de composés chimiques utilisés dans la fabrication de missiles. Les recherches de Jay amènent Carrie et Al à penser que le meurtrier des deux trafiquants prévoit un attentat à New York...

Deux hommes sont tués par balle dans une chambre d'hôtel. L'affaire est confiée à Carrie et Al, qui découvrent que les victimes étaient accompagnées d'une femme, qui a pris la fuite. Les deux enquêteurs parviennent cependant à mettre la main sur elle et apprennent que les deux hommes étaient chargés de sa protection En effet, elle est le témoin principal du procès de son ancien directeur, un escroc notoire qui a détourné des millions de dollars à un cartel de la drogue. Carrie et Al vont donc devoir escorter Rosie Webb jusqu'à Miami où se tient le procès, mais différentes personnes jugeant le témoin gênant sont bien décidées à les intercepter.