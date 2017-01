Unforgettable : Mon fils a disparu - Enquête sur Mars

Mon fils a disparu

Suite à une alerte à la bombe dans un parc d'attractions, le jeune Mason Allen échappe à la surveillance de sa baby-sitter et il est kidnappé. Son père, Kenneth Allen, est le président d'une des plus grosses sociétés de l'industrie chimique de New York. Après une première tentative de remise de rançon qui lance la police sur une fausse piste, Carrie et Al finissent par trouver la trace du ravisseur, un certain Jason Lutz. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent chez lui, celui-ci a été assassiné et le jeune Mason est enlevé une nouvelle fois. L'examen du cadavre de Lutz révèle la présence d'un insecticide industriel utilisé par les dératiseurs.



Enquête sur mars

Les suspects sont nombreux dans l'affaire où un ingénieur aérospatial a été assassiné. L'équipe du Major Crimes apprend que la victime travaillait sur la mission spatiale ultra secrète d'un milliardaire.