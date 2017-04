Une semaine consacrée à l'éducation Montessori

Comment mettre en pratique la pédagogie de Maria Montessori? Quels outils utiliser? Quels sont les besoins de mon enfant en fonction de son âge? L'association Montessori Polynésie organise une semaine de découverte pour permettre à tous ceux qui s'intéressent à ces enseignements de mieux les appréhender :"En Polynésie on parle beaucoup de cet engouement pour la pédagogie, et nous, on voulait savoir quelles sont les personnes que ça intéresse", explique Poerani Ebb, la présidente de cette association. "La grande idée générale de la philosophie Montessori, c'est de considérer l'enfant comme un être humain à part entière. Souvent, on impose ce que nous on veut à l'enfant, alors que lui, son développement lui impose d'autres choses naturelles... il faudrait que nous, on l'écoute plus" .



Jusqu'à jeudi, des ateliers sont proposés à la Maison de la Culture : aménager sa maison, adapter Montessori aux activités de la vie courante, ou encore quelle attitude adopter en tant qu'adulte... des méthodes qui ne sont pas forcément réservées à une élite, ni aux établissements scolaires : "C'est une philosophie qui peut se vivre aussi en famille, avec les parents, et justement, le but de l'association c'est de soutenir les initiatives personnelles. On veut être un trait d'union entre les particuliers et les professionnels. Cette semaine, on a des invités de marque, Alexandre Mourot et Christian Marechal qui viennent partager leur expertise", ajoute Poerani Ebb.



Lundi 10 et jeudi 13, à 17h30, vous pourrez également visionner en avant-première "Le maître est l'enfant" d'Alexandre Mourot. Un documentaire réalisé dans une classe de maternelle adaptée à cet forme de pédagogie, et à voir au Liberty.