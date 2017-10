Une seconde de La Mennais veut préserver l'écosystème marin

Parmi les chercheurs qui coordonnent ce "reef check", Matthieu Petit (docteur en biologie marine) et Laetitia Bissarah (Ingénieur de l’environnement) ainsi que des membres des associations “Te mana o te moana” et “Pae Pae No Te Ora”.



Les lycéens ont pu approfondir leurs connaissances sur le développement durable à partir d’une étude de cas locale et transdisciplinaire : ils étaient accompagnés de leur professeur d’histoire-géographie Marc Lenfant, de science de la vie de la terre Carine Solia, de physique-chimie Willy Muller et d’EPS Thierry Gouez.



Trois ateliers leur étaient proposés. Le premier leur faisait découvrir la vie des coraux. Ils ont appris que le corail ne pouvait vivre sans un polype, une espèce animale présente dans les trous des coraux, et sa zooxanthelle, une plante qui ne peut vivre sans son polype. Le second atelier abordait les espèces marines et le « Reef check ».

Il s'agit d'un recensement des espèces marines vivant dans un milieu donné et de leur nombre. Les étudiants de seconde ont eu l’opportunité d’en faire un. Lors du troisième atelier, les élèves se sont interrogés sur les problématiques sociales et économiques rencontrées sur les​ ​lieux.