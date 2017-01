Une rentrée pas comme les autres

Rédaction Web avec Manava Tepa et Juliano Tautu

Gina Sengues, directrice de l'établissement approuve et soutient la démarche. "Ce matin lors de l'ouverture de l'école, j'ai réuni les enfants sous le préau, et après une prière, je les ai invité à s'exprimer en classe, avec leurs camarades et leur enseignant. C'est un temps de paroles important à leur donner."Si des enfants sont très touchés la directrice verra avec la direction de l'enseignement catholique afin de faire venir une psychologue scolaire pour soutenir les enfants qui le désirent.Sur l'école St Michel, on estime à environ une trentaine de familles celles qui ont été durement touchées par les inondations. Avec l'association des parent d'élèves, la directrice espère pouvoir récolter du linge, des dons alimentaires qu'elle donnera aux associations qui se chargeront de distribuer les dons aux familles sinistrées de Pirae, commune qui n'a pas été épargnée par les inondations. Sans aucun doute, l'une des plus sinistrées.