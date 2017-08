Une rentrée en Polynésie pour 250 nouveaux professeurs de métropole

«On n’est pas là pour décrire un monde de bisounours, il y a évidemment la carte postale et les conditions d’accueil et de vie qui sont privilégiées mais il y a aussi la nécessité de demander à ces profs de donner plus, encore plus, aux élèves polynésiens. Il ne faut pas leur cacher les difficultés qu’ils vont rencontrer : certains établissements sont vieux et les populations scolaires sont très hétérogènes, ce qui nécessite une adaptation pédagogique forte», affirme Thierry Delmas, directeur de la DGEE.



Un rêve se réalise pour ces professeurs. Reste désormais à prendre ses marques et transmettre leurs connaissances aux jeunes Polynésiens.





Rédaction web