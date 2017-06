Une pierre légendaire appartenant à un lézard risque d’être dynamitée

Cette famille Domingo est inquiète : un rocher installé sur le flanc de la montagne de la vallée de Onohea est susceptible d’être démoli. Révy Vaitoare, historien de la commune, explique que la pierre serait l’entrée d’une grotte appartenant à un lézard. Selon une légende ancestrale, ce reptile de 13 mètres de long vivait dans la cavité. Il aurait été tué à coups de hache par le guerrier Hitirau. Aujourd’hui, le corps de l’animal émergerait quelques fois sur le sable de la plage de Onohea.



Mais le problème n'est pas tellement le lézard. Il est surtout foncier. Les deux familles revendiquent le même terrain.



Les Domingo sont persuadés que le rocher est situé sur leur territoire. Ils souhaitent conserver ce patrimoine culturel à tout prix. Sauf que la famille Charles a débuté des travaux de terrassement au niveau du rocher. Pour stopper le conflit, le maire a décidé de les arrêter provisoirement. « Je ne comprends pas, c’est nous les descendants ! Ces cailloux c’est pour enrocher la rivière ! c’est pour aider que j’ai fait ça. Si vraiment un spécialiste vient et confirme que c’est l’entrée d’une grotte alors on le laissera et on mettra des fleurs à coté! » s’esclaffe Berthe Charles.