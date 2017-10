Une pétition pour une maternité de niveau 1 à Taravao

Rédaction web

Une pétition a été lancée mardi sur la plateforme Avaaz, pour la création d'une maternité à la Presqu'île. L'hôpital de Taravao est un "hôpital de proximité" et il ne possède pas de service obstétrique. Les futures mamans doivent donc se rendre à l'hôpital de Taaone à Pirae."Les vies d’une femme et de son enfant peuvent être compromises par la distance pour aller à Pirae (au Centre hospitalier de Taaone, NDLR). Depuis le début de l’année, 12 accouchements ont été fait à l’hôpital de Taravao (y compris dans l’ambulance) bien que ce ne soit pas un centre de naissance", souligne la pétition adressée au président de la Polynésie et au ministre de la Santé.L'auteure de la pétition insiste sur le fait que la population n'a pas besoin d’une maison de naissance, mais bien d'une maternité de niveau 1. "L’Hôpital de Taravao n’est absolument pas apte à répondre aux urgences obstétricales et à la demande de toute la population de la Presqu’île. Nous voulons encore moins la suppression de l’effectif de sages‐femmes du CPM de Taravao."