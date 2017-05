Une pétition pour mettre fin à la disparition des colis à l'OPT

Rédaction web

Initiée par Philippe C., la pétition indique J'ai été victime comme tant d'autres clients, de la disparition de nos colis ou courriers, expédiés par la poste et dont les destinataires n'ont plus jamais reçu de nouvelles. C'est un problème qui perdure depuis des années sans que ce dysfonctionnement (détournement, vol, mauvaises distributions...?) n'ait trouvé une réelle résolution pour les nombreux clients lésés que nous sommes...et, sans réel dédommagements attendus..!! Nous disons STOP à ces DYSFONCTIONNEMENTS ET ABUS et réclamons des dédommagements en conséquence".A l'heure où nous publions, la pétition a recueilli 79 signatures.