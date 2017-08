Une pêche miraculeuse

"J'étais en train de pécher en haute-mer, au large de Hikueru, et j'avais des thazards accrochés à ma ligne, lorsque que j'ai vu quelque chose au bout qui ressemblait à un morceau de bois ou un plastique. Quand j'ai ramené ma ligne, j'ai vu que c'était de l'ambre."



Sa fille étant en métropole actuellement, il l'a contactée pour lui faire part de sa découverte. Celle-ci a appelé un expert. "Il était un peu méfiant, car beaucoup de gens vendent de l'ambre gris qui s'avère au final, ne pas en être. Il a demandé si dans mon ambre, il y avait des becs de calamars. Je n'en ai pas trouvé". (NDLR: L'ambre gris est une concrétion intestinale du cachalot ou de la baleine, en gros son vomi, et donc on devrait logiquement retrouver ce que le cachalot a ingurgité. D'où les becs de calamars)



Par contre, pour le reste, consistance, couleur, etc.. sa pièce correspond en tout point à la description de l'ambre gris. Pour l'heure, Coco compte se rendre à l'institut Malardé pour faire analyser sa découverte.