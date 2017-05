Une passation de pouvoir sous le signe de l'émotion

Rédaction Web avec Solène Boissaye et Eric Dupuy

Les deux ministres se sont entretenues un petit quart d’heure avant de prendre la parole devant la presse et les employés du ministère. Et c’est visiblement émue qu'Ericka Bareigts a évoqué certains sujets qui lui ont tenu à cœur pendant sa mission de 10 mois, notamment la finalisation de l’accord de Papeete, "qui m'a fait rencontrer la Polynésie, la population polynésienne avec une belle culture, un immense territoire merveilleux avec d'immenses potentialités."De nombreux projets et dossiers en cours attendent donc Annick Girardin qui, il y a encore très peu de temps n’était pas sûre d’occuper cette fonction. Elle a confié à la presse avoir répondu favorablement à la proposition d’Emmanuel Macron, quelques heures avant l’annonce officielle du nouveau gouvernement. "J’ai accepté il y a trois heures, j’ai hésité très longtemps. Ce défi qui m’attendait sans doute depuis très longtemps, il fallait que je le relève".Annick Girardin assistera au conseil des ministres jeudi matin à l’Elysée. Comme l’ensemble des membres de ce gouvernement, sa place sera confirmée ou non, à l’issue des élections législatives.