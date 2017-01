Une nuit frénétique pour les forces de l'ordre

Rédaction Web

"C'était une nuit frénétique" ce sont les mots du colonel de gendarmerie pour résumer la nuit du réveillon. Entre samedi 18 heures et dimanche 6 heures, la gendarmerie a reçu 664 appels, est intervenue 72 fois, principalement des rixes entre des personnes fortement imbibées, - environ 90% des cas - et sur des violences conjugales.On note aussi parmi ces interventions, 14 infractions pour ébriété sur la voie publique. Dans la matinée de dimanche, la gendarmerie a reçu 187 appels et a du intervenir trente fois.Concernant la DSP qui effectuait des contrôles routiers sur Papeete et Pirae, dans la nuit du réveillon, 350 personnes ont été contrôlées. Parmi celles-ci, on dénombre une personne contrôlée positive à l'alcootest et diverses infractions au code de la route. La DSP a du intervenir pour interrompre plusieurs rixes, dont l'une d'entre elles a occasionné des blessures à un policier. L'auteur des coups a été placé en garde à vue.