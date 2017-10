Une nouvelle souche de grippe circule sur le territoire

Rédaction web avec communiqué

Concernant la grippe, 87 cas ont été signalés par les médecins du réseau sentinelle et un prélèvement de grippe A H3N2 s'est avéré positif durant cette quinzaine. A noter que quatre cas de grippe A(H3N2) ont été diagnostiqués à Raiatea et à Taravao, signe qu’une nouvelle souche circule sur le territoire.Sur la dengue, le nombre de cas confirmés par les laboratoires s’élève à 22. Pendant cette période, les cas confirmés étaient localisés à Tahiti, Raiatea, Moorea, Rangiroa, Bora Bora et Tahaa. Parmi les 22 cas confirmés : 50 % étaient des enfants de moins de 15 ans, 14 cas ont été sérotypés DENV-1, et un adulte a été hospitalisé.Pour la leptospirose, Deux cas ont été déclarés. L’activité est stable par rapport à la quinzaine précédente. Depuis janvier, la majorité des cas se trouve à Tahiti et à Raiatea.