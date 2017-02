Une mission d'exploration pour comprendre l'océan autrement

The Current : c'est le nom de l'expédition conduite par Francesca Von Habsburg. Cette archiduchesse autrichienne, collectionneuse et amatrice d'art, s'intéresse à la façon dont l'histoire de l'évolution s'est accélérée, ces dernières décennies.



Le changement climatique en est l'une des illustrations. Alors que nous y contribuons à hauteur de 2% en moyenne, nos îles en subissent 98% des effets.



Pour la collectionneuse, le Pacifique constitue donc un terrain propice pour mieux comprendre cette super évolution et comment nos populations s'y adaptent tout en conservant leur patrimoine.



Francesca Von Habsburg espère permettre de comprendre l'océan autrement :"On est ici pour observer l'impact des humains sur l'océan, et leur relation avec l'océan. C'est notre mission de faire comprendre son importance, et créer de nouvelles formes d'interactions", explique Stefanie Hessler, commissaire d'exposition de l'archiduchesse.