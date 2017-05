Une main imprimée en 3D pour Manaiti

Cette main, c’est l’association internationale E-Nable qui en est à l’origine. Une cellule a été créée en Nouvelle-Calédonie il y a un an. E-nable regroupe plusieurs bénévoles. Ensemble, ils développent des mains mécaniques imprimées en 3D et destinées aux enfants.



"Cela apporte à l'enfant, une fonctionnalité qu'il n'a pas. Celui lui permet d'attraper un verre, une balle, tenir un guidon de vélo ou de trottinette." assure Nicolas Charpin, Vice-Président d’Enable NC. "On essaie d'offrir des mains à un maximum d'enfants en Nouvelle-Calédonie, mais on voudrait en faire autant dans tout le Pacifique Sud."