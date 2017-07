Une lionne élève un bébé léopard en Tanzanie

Rédaction web

Ce spectacle unique est rapporté par The Guardian . Sur la photo, on voit la lionne en train de nourrir un bébé léopard. Personne ne sait comment les deux animaux se sont rencontrés.Luke Hunter, le président du groupe de protection des félins Panthera, expliquer au Guardian que la lionne, âgée de 5 ans, a mis au monde sa propre portée à la fin du mois de juin. Elle a probablement perdu ses petits et dans un état de faiblesse, a trouvé ce bébé léopard.Nul ne sait si leur relation peut durer. Les lions vivent en communauté. Il faudra donc que le léopard arrive à se faire accepter sans se faire dévorer.